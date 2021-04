“Il buio sta per finire”: l’annuncio di Annalisa Minetti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Annalisa Minetti, mostra tutta la sua felicità annunciando: “Il buio sta per finire“. La rivelazione della bellissima e tenace 44enne cantante milanese (vincitrice di Sanremo nel 1998 sia tra i Giovani che tra i Big) rappresenta una importante svolta nella sua vita: ricordiamo come la Minetti abbia perso la vista dopo aver scoperto a 18 anni di essere ammalata di retinite pigmentosa e degenerazione maculare. Ma grazie alla tecnologia potrà accadere quello che sembra un piccolo miracolo. Uno speciale apparecchio permetterà ad Annalisa Minetti di “vedere” La bellissima Annalisa Minetti – frattanto prima donna non vedente a partecipare ad un concorso di bellezza (Miss Italia nel 1997) – vivrà in un “mondo nuovo”, come da ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 aprile 2021), mostra tutta la sua felicità annunciando: “Ilsta per“. La rivelazione della bellissima e tenace 44enne cantante milanese (vincitrice di Sanremo nel 1998 sia tra i Giovani che tra i Big) rappresenta una importante svolta nella sua vita: ricordiamo come laabbia perso la vista dopo aver scoperto a 18 anni di essere ammalata di retinite pigmentosa e degenerazione maculare. Ma grazie alla tecnologia potrà accadere quello che sembra un piccolo miracolo. Uno speciale apparecchio permetterà addi “vedere” La bellissima– frattanto prima donna non vedente a partecipare ad un concorso di bellezza (Miss Italia nel 1997) – vivrà in un “mondo nuovo”, come da ...

Advertising

inapproprihate : RT @Prvide: Comunque non tollerando il caldo io in estate esco solo la sera quando è buio, se davvero mantengono il coprifuoco alle 22 rip… - Prvide : Comunque non tollerando il caldo io in estate esco solo la sera quando è buio, se davvero mantengono il coprifuoco… - louika91 : RT @Ishmaelx_1: Voglio essere una stella, una di quelle che sta in cielo, e guardare tutto da lì, illuminandomi quando il buio si fa spazio… - gracxhbw : RT @Ishmaelx_1: Voglio essere una stella, una di quelle che sta in cielo, e guardare tutto da lì, illuminandomi quando il buio si fa spazio… - gio_lights : C’è chi sta piangendo in silenzio al buio della propria camera e chi mente?? -