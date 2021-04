Engie e Amazon investono nel fotovoltaico in Sicilia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Pannelli solari tradizionali di Engie (foto ufficio stampa)Un impianto fotovoltaico montato su terreni coltivabili che, oltre a produrre energia elettrica “pulita”, garantirà la continuità delle attività agricole, evitando l’abbandono del suolo. Sono alcune sinergie del progetto che Engie, azienda energetica francese, ha iniziato a costruire in due parchi di energia verde in Sicilia, a Mazara del Vallo (Palermo) e Paternò (Catania). Il progetto agro-fotovoltaico sarà attivo entro l’aprile 2022 con una capacità globale installata di 104 megawatt, di cui l’80% destinata alle attività di Amazon, partner dell’iniziativa con un contratto pluriennale di acquisto dell’energia (Corporate power purchase agreement), mentre il 20% sarà destinato a circa 20mila utenze domestiche. “Questa ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 aprile 2021) Pannelli solari tradizionali di(foto ufficio stampa)Un impiantomontato su terreni coltivabili che, oltre a produrre energia elettrica “pulita”, garantirà la continuità delle attività agricole, evitando l’abbandono del suolo. Sono alcune sinergie del progetto che, azienda energetica francese, ha iniziato a costruire in due parchi di energia verde in, a Mazara del Vallo (Palermo) e Paternò (Catania). Il progetto agro-sarà attivo entro l’aprile 2022 con una capacità globale installata di 104 megawatt, di cui l’80% destinata alle attività di, partner dell’iniziativa con un contratto pluriennale di acquisto dell’energia (Corporate power purchase agreement), mentre il 20% sarà destinato a circa 20mila utenze domestiche. “Questa ...

