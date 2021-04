Dl Covid, Salvini a Draghi: fiducia in te, ma lavoriamo a prossimo dl (Di mercoledì 21 aprile 2021) 'Abbiamo fiducia in te, ma noi lavoriamo al prossimo decreto che entro metà maggio, se i dati continueranno a essere positivi, dovrà consentire il ritorno alla vita e al lavoro per milioni di italiani'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 aprile 2021) 'Abbiamoin te, ma noialdecreto che entro metà maggio, se i dati continueranno a essere positivi, dovrà consentire il ritorno alla vita e al lavoro per milioni di italiani'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Salvini: 'Troppi divieti, non voteremo questo dl' #covid - LegaSalvini : COVID, #SALVINI: DA MAGGIO RIAPERTURE ANCHE PER I LOCALI AL CHIUSO - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - Fornaro62 : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: l'astensione della Lega mina la credibilità del Governo e Salvini, nei fatti, sconfessa la sua delega… - veratto_A : RT @ChiodiDonatella: #SALVINI: ANCORA CHIUSI I #RISTORANTI AL CHIUSO E ANCORA #COPRIFUOCO. #DRAGHI, NON CI SIAMO Il #DecretoCovid così non… -