Covid, muore sottufficiale 54enne dell’Arma. Luzi: “Vicini a moglie e figlia” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Arma dei Carabinieri piange l’ennesimo militare che, nella serata di ieri dopo una strenua lotta, è venuto a mancare a causa del Covid-19. Il Luogotenente Carica Speciale Giovanni Cipullo (originario di Calvi Risorta nel Casertano), si legge in una una nota, non ha superato la malattia. Entrato nell’Arma nel 1984 quale allievo sottufficiale, a conclusione dell’allora Corso Sottufficiali, è stato destinato prima alla stazione Carabinieri di Roma Gianicolense e poi Roma Monte Sacro. Successivamente, sempre nell’ambito della capitale, ha prestato servizio al Plotone di Rappresentanza della Compagnia Speciale e poi a vari uffici dello Stato Maggiore prima della Legione Carabinieri Lazio e poi della Legione Carabinieri Campania. Il prossimo 15 luglio avrebbe compiuto 55 anni. Il ricordo che lascia, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Arma dei Carabinieri piange l’ennesimo militare che, nella serata di ieri dopo una strenua lotta, è venuto a mancare a causa del-19. Il Luogotenente Carica Speciale Giovanni Cipullo (originario di Calvi Risorta nel Casertano), si legge in una una nota, non ha superato la malattia. Entrato nell’Arma nel 1984 quale allievo, a conclusione dell’allora Corso Sottufficiali, è stato destinato prima alla stazione Carabinieri di Roma Gianicolense e poi Roma Monte Sacro. Successivamente, sempre nell’ambito della capitale, ha prestato servizio al Plotone di Rappresentanza della Compagnia Speciale e poi a vari uffici dello Stato Maggiore prima della Legione Carabinieri Lazio e poi della Legione Carabinieri Campania. Il prossimo 15 luglio avrebbe compiuto 55 anni. Il ricordo che lascia, ...

Advertising

ladyonorato : Non ci sono parole per descrivere quanto questo sia disumano, raccapricciante, terribile. Orrore. - anteprima24 : ** Covid, muore sottufficiale 54enne dell'Arma. #Luzi: 'Vicini a moglie e figlia' ** - sunxfllower : ma poi va bene non voler far morire le persone di covid ci mancherebbe altro ma in questo modo la gente muore di fa… - lucabattanta : RT @autocostruttore: Padova: in tre mesi gira sei ospedali, muore a 77 anni di Covid - autocostruttore : Padova: in tre mesi gira sei ospedali, muore a 77 anni di Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid muore Covid: intellettuali a Draghi, 'liberi tutti' insensato "Senza tenere conto che non si muore solo di Covid - 19 perché, in una fase in cui gli ospedali sono impegnati quasi per intero nell'emergenza virus, altre malattie e altri interventi, pur urgenti e ...

Covid, muore una 93enne di Cervinara Nelle aree Covid dell'Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 70 pazienti: 10 in terapia intensiva, 30 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 9 nell'Unità operativa di Medicina d'...

Covid, muore farmacista di 60 anni. I colleghi di Pasqualino: «Tanto dolore e rabbia» ilmessaggero.it Covid: intellettuali a Draghi, 'liberi tutti' insensato SIENA, 21 APR - "Allo stato attuale dei numeri di decessi, ricoverati in condizioni di emergenza e portatori sani del virus, l'ipotesi che di qui a pochi giorni si possa decretare il liberi tutti, app ...

CORONAVIRUS. MUORE UN’ALTRA SUORA DELL’ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO RICOVERATA DA SETTIMANE NEL REPARTO COVID DELL’OSPEDALE DI SCIACCA Tampone con esito positivo al covid-19 per altre 8 persone a Sciacca. E tra i nuovi casi di contagio ci sono ancora giovani soggetti: 2 diciottenni, trentenni, 40enni e 50enni. Numeri che si bilancian ...

"Senza tenere conto che non sisolo di- 19 perché, in una fase in cui gli ospedali sono impegnati quasi per intero nell'emergenza virus, altre malattie e altri interventi, pur urgenti e ...Nelle areedell'Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 70 pazienti: 10 in terapia intensiva, 30 nelle aree verde e gialla delHospital, 9 nell'Unità operativa di Medicina d'...SIENA, 21 APR - "Allo stato attuale dei numeri di decessi, ricoverati in condizioni di emergenza e portatori sani del virus, l'ipotesi che di qui a pochi giorni si possa decretare il liberi tutti, app ...Tampone con esito positivo al covid-19 per altre 8 persone a Sciacca. E tra i nuovi casi di contagio ci sono ancora giovani soggetti: 2 diciottenni, trentenni, 40enni e 50enni. Numeri che si bilancian ...