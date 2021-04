Covid Lazio | ‘giallo’ circolare Regione su vaccini ad amici

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Unache attribuisce ai medici di famiglia 30mila dosi di vaccino somministrate in modo anomalo, registrate alla voce ‘altro’, nella casella delle categorie prioritarie. E che prefigura possibili controlli da parte del ministero della Salute. Un documento che, però, non è mai arrivato ai dottori, che questa mattina ne hanno visto alcuni stralci pubblicati sulla stampa. Unche irrita e offende i cbianchi. “Io lo chiamo sabotaggio. Cosa altro significa fare uscire una notizia del genere, facendo intendere che i medici di famiglia fanno iaglidegli?”, dice all’Adnkronos Salute Pierluigi Bartoletti, segretario della Federazione italiana dei medici di medicina di medicina generale (Fimmg) di Roma, che non nasconde la sua irritazione. Bartoletti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

... Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, ... La situazione- 19 in Italia e nel mondo La mappa del contagio nel mondo: come si sta diffondendo ...Massimiliano Farris, vice di Simone inzaghi ancora alle prese con ilha presentato oggi in conferenza stampa il match di domani contro il Napoli sottolineando l'importanza della partita visto il momento positivo. 'La gara di domani contro il Napoli - ha spiegato -...Il vice allenatore della Lazio, Massimiliano Fiore, ha presentato la gara di Napoli di domani sera, importantissima per la classifica.Secondo quanto riportato oggi dal bollettino della Regione Lazio, sono 1161 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore ...