(Di mercoledì 21 aprile 2021), 21 apr. (Adnkronos) – A partire “da, la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico imolecolari frutto di una sperimentazione attuata dall’degli studi di”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

radiolombardia : Covid, Fontana: da maggio test salivari a scuola - - discoradioIT : ++ Covid: Fontana, da maggio test salivari a scuola ++ - Lombardia - - lecco_notizie : Fontana: “Da maggio i test salivari anti-Covid nelle scuole lombarde” - webecodibergamo : Covid, Fontana: «Da maggio test salivari nelle scuole lombarde» - TV7Benevento : Covid: Fontana, da maggio screening scolastici con test salivari università di Milano (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana

Alberto. È da sempre impegnato al fianco dei pazienti e delle loro famiglie per la difesa ... L'Italia dalla Social card al- 19 . Stefano Granata . Milanese e milanista, è stato eletto a ......di età pari o superiore agli ottanta anni che desiderano sottoporsi a vaccinazione anti -, e ... a Brindisi, Ceglie Messapica, Francavilla, Mesagne Ostuni, San Pietro Vernotico. Questo il ...“Da maggio la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico i test salivari molecolari frutto di una sperimentazione attuata dall’Università degli Studi di Milano”. Questo l’annuncio di Attilio Fontana ch ..."Da maggio la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico i test salivari molecolari frutto di una sperimentazione attuata dall'Università degli Studi di Milano". Lo ha annunciato il presidente della Re ...