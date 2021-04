Coprifuoco, l’idea di Toti: “A casa dopo le 22 con la ricevuta del ristorante” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Coprifuoco, Toti: “A casa dopo le 22 con la ricevuta del ristorante” “Spostiamo il Coprifuoco alle 23 oppure consentiamo quantomeno a chi è stato a cena fuori di tornare a casa anche dopo le 22, mostrando la ricevuta del ristorante”: è la proposta lanciata dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, nel corso di un’intervista a SkyTg24. “Chiedere di essere a casa alle 22 non è compatibile con la riapertura serale dei ristoranti. Non credo che a livello epidemiologico cambi molto spostare il Coprifuoco alle 23” ha poi aggiunto successivamente Toti sul suo profilo Facebook. Il governatore ligure, inoltre, sempre nel corso ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021): “Ale 22 con ladel” “Spostiamo ilalle 23 oppure consentiamo quantomeno a chi è stato a cena fuori di tornare aanchele 22, mostrando ladel”: è la proposta lanciata dal governatore della Liguria, Giovanni, nel corso di un’intervista a SkyTg24. “Chiedere di essere aalle 22 non è compatibile con la riapertura serale dei ristoranti. Non credo che a livello epidemiologico cambi molto spostare ilalle 23” ha poi aggiunto successivamentesul suo profilo Facebook. Il governatore ligure, inoltre, sempre nel corso ...

