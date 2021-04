Comandante Marcos, chi è veramente Achille Lauri (Di mercoledì 21 aprile 2021) Comandante Marcos, il giallo di Achille Lauri dalla camorra di Cutolo alle ragazze scomparse, la misteriosa vicenda dell’uomo che sta contattando le ragazze scomparse. , tra camorra e servizi segreti (Screenshot)Il suo è un vero e proprio mistero, il suo soprannome sta facendo il giro dei giornali e degli show televisivi, il suo nome sembra essere ispirato al subComandante dell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale nel Chiapas in Messico. Il giallo è finito sotto la lente d’ingrandimento dello show televisivo Chi l’ha visto? L’uomo è stato intervistato dall’inviato della trasmissione Giuseppe Pizzo, dove ha raccontato di essere sempre impegnato a recuperare per poi restituire ai genitori le ragazze che scompaiono nel nulla. Il suo passato è oscuro, ci sono la Camorra, la ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021), il giallo didalla camorra di Cutolo alle ragazze scomparse, la misteriosa vicenda dell’uomo che sta contattando le ragazze scomparse. , tra camorra e servizi segreti (Screenshot)Il suo è un vero e proprio mistero, il suo soprannome sta facendo il giro dei giornali e degli show televisivi, il suo nome sembra essere ispirato al subdell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale nel Chiapas in Messico. Il giallo è finito sotto la lente d’ingrandimento dello show televisivo Chi l’ha visto? L’uomo è stato intervistato dall’inviato della trasmissione Giuseppe Pizzo, dove ha raccontato di essere sempre impegnato a recuperare per poi restituire ai genitori le ragazze che scompaiono nel nulla. Il suo passato è oscuro, ci sono la Camorra, la ...

rudi_de_fanti : Ma sto Comandante Marcos ancora a piede libero sta? #chilhavisto - 21londra : Comandante Marcos, ma chi ti credi di essere??? #chilhavisto - Imbecilla : Stiamo scherzando 'Achille Lauri' è il nome d'arte non Comandante Marcos #chilhavisto - sonotommaso : Il comandante Marcos mi mancava...dai ma questo è il ricettatore della bocciofila di paese #chilhavisto - epinei0n : ma la vera domanda è: perché Comandante Marcos non è in galera? #chilhavisto -