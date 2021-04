Civitavecchia – La Fondazione Molinari dona 15 computer alle scuole

(Di mercoledì 21 aprile 2021) " Ci stiamo muovendo anche attraverso il progetto di promozione alla lettura nell'infanzia "Se leggo io…leggi anche tu" finanziato dal MIC e dal Centro per il Libro e la Lettura e che ha come ...

Per questo la Fondazione ha deciso di donare 15 case pc ricondizionati, in buono stato e funzionanti, con all'interno il sistema operativo Windows 10 agli Istituti Comprensivi di Civitavecchia. CIVITAVECCHIA - Oggi le scuole di tutta Italia necessitano di computer per la formazione a distanza e l'educazione digitale degli studenti. L'accesso all'...