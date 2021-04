Advertising

TV7Benevento : Ciclismo: francese Alaphilippe vince la Freccia Vallone... - RSIsport : ?????Julian Alaphilippe ha vinto la Freccia Vallone. Il francese si è imposto al termine di un combattutissimo testa… - asdtopgirls : RT @IlPedaleRosa: 'G.P. de Chambery', solo la francese Gladys Verhulst è più forte della Top Girls Fassa Bortolo: - IlPedaleRosa : 'G.P. de Chambery', solo la francese Gladys Verhulst è più forte della Top Girls Fassa Bortolo:… - SpazioCiclismo : Ciclismo francese e africano in lutto. È scomparso oggi Jean-Claude Hérault, vittima del covid all'età di 78 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo francese

Il Sannio Quotidiano

Terzo lo spagnolo Alejandro Valverde, che con cinque successi detiene il record della Freccia Vallone, davanti al canadese Michael Woods e alWarren Barguil. Non ha gareggiato la UAE Team ...Ildella Deceuninck - Quick Step ha preceduto in volata sul traguardo del Mur de Huy ...per la UAE Emirates Il team UAE Emirates non ha preso parte oggi alla Freccia Vallone di, dopo ...Huy, 21 apr. – (Adnkronos) – Julian Alaphilippe vince la Freccia Vallone 2021, penultima classica del Nord prima del gran finale di domenica con la Liegi-Bastogne-Liegi. Il francese della Deceuninck-Q ...Il successore alla Freccia Vallone di Marc Hirschi, assente all'ultimo a causa di alcune positività emerse nel suo Team, l'UAE Emirates, è Julian Alaphilippe. Il francese si è imposto al termine di un ...