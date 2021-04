Caso Suarez | chiuse indagini su esame-farsa | 4 a rischio processo tra cui avvocato Juve Turco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

...della Repubblica di Perugia ha chiuso le indagini per l'esame 'farsa' di Luisall'Università per stranieri: in base all'avviso notificato oggi, risultano indagati - limitatamente aldella ...PERUGIA Chiuse le indagini suldell'esame farsa di Luis Alberto. Rimane l'accusa per l'avvocata della Juventus, Maria Turco, definita 'concorrente morale e istigatrice" dell'intera vicenda. La procura di Perugia ha ...La Procura della Repubblica di Perugia guidata da Raffaele Cantone ha recapitato l'avviso di conclusione delle indagini per l'esame farsa ...Roma, 21 apr. (Adnkronos) - La Procura di Perugia ha chiuso le indagini per l'esame farsa sostenuto dal calciatore Luis Suarez lo scorso settembre all'Università per stranieri di Perugia. A rischiare ...