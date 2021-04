Bonetti “4,6 mld per asili nido e impegno contro denatalità” (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’investimento per gli asili nido “dovrebbe essere di circa 4,6 miliardi come capitolo di spesa. E’ una cifra che deve essere rivista nella versione definitiva”. Lo ha detto Elena Bonetti, ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, in audizione alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.“Questa azione – ha proseguito – si integra con il quadro di finanziamento per gli asili nido già approvato ed esistente presso il ministero dell’Interno che prevede un utilizzo con una cabina di regia presieduta dal dipartimento per le politiche della famiglia. Sono investimenti di 2,5 miliardi approvati nella legge di bilancio 2020 che comprendono costruzione e riqualificazione per asili nido, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’investimento per gli“dovrebbe essere di circa 4,6 miliardi come capitolo di spesa. E’ una cifra che deve essere rivista nella versione definitiva”. Lo ha detto Elena, ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, in audizione alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.“Questa azione – ha proseguito – si integra con il quadro di finanziamento per gligià approvato ed esistente presso il ministero dell’Interno che prevede un utilizzo con una cabina di regia presieduta dal dipartimento per le politiche della famiglia. Sono investimenti di 2,5 miliardi approvati nella legge di bilancio 2020 che comprendono costruzione e riqualificazione per, ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Bonetti “4,6 mld per asili nido e impegno contro denatalità” - - IlModeratoreWeb : Bonetti “4,6 mld per asili nido e impegno contro denatalità” - - nestquotidiano : Bonetti “4,6 mld per asili nido e impegno contro denatalità” - DirettaSicilia : Bonetti “4,6 mld per asili nido e impegno contro denatalità”, - CorriereCitta : Bonetti “4,6 mld per asili nido e impegno contro denatalità” -