ATP Belgrado 2021 | Marco Cecchinato affronta Matteo Berrettini | un derby significativo | in palio i quarti di finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Sarà unquello trasulla terra rossa di(Serbia). Nella sfida che mette indidel torneo ATP in territorio balcanico, entrambi gli azzurri vanno in cerca di risposte., costretto ai box dal problema agli addominali che l’ha costretto al ritiro nel corso degli Australian Open, è parso in chiaro ritardo di condizione contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina a Montecarlo. Dopo quasi due mesi di inattività,ha ripreso il suo incedere e per un tennista della sua stazza tornare a giocare in singolare sulla terra non era cosa tanto semplice. Per questo, la sua ...