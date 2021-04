ATP Barcellona 2021: Rafael Nadal perde un set con Ivashka, ma passa. Ok Tsitsipas e Schwartzman, italiani in giornata no (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si conclude con tanti brividi per i big e con poca gloria per l’Italia la terza giornata dell’ATP 500 di Barcellona, che vede il tabellone completamente allineato agli ottavi di finale. Vi trovano posto 10 dei 16 giocatori inseriti tra le teste di serie, ma le vicende della giornata meritano indubbiamente attenzione. Fognini-Zapata Miralles – Musetti-Auger-Aliassime – Rublev-Gaio Non vanno bene le cose sul fronte italiano: squalifica di Fabio Fognini a parte, per Lorenzo Musetti diventano decisivi i fastidi alla schiena occorsi tra secondo e terzo set con il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre poco ci sarebbe stato da fare in ogni caso per Federico Gaio, bravo però ad affrontare senza timori il numero 3 del torneo, il russo Andrey Rublev. Inizio col brivido per Rafael Nadal: l’11 volte vincitore ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si conclude con tanti brividi per i big e con poca gloria per l’Italia la terzadell’ATP 500 di, che vede il tabellone completamente allineato agli ottavi di finale. Vi trovano posto 10 dei 16 giocatori inseriti tra le teste di serie, ma le vicende dellameritano indubbiamente attenzione. Fognini-Zapata Miralles – Musetti-Auger-Aliassime – Rublev-Gaio Non vanno bene le cose sul fronte italiano: squalifica di Fabio Fognini a parte, per Lorenzo Musetti diventano decisivi i fastidi alla schiena occorsi tra secondo e terzo set con il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre poco ci sarebbe stato da fare in ogni caso per Federico Gaio, bravo però ad affrontare senza timori il numero 3 del torneo, il russo Andrey Rublev. Inizio col brivido per: l’11 volte vincitore ...

