Andrea Iannone “in love con la Rodriguez”. E ora tutti a parlare della sua fidanzata (Di mercoledì 21 aprile 2021) Belen è in dolce attesa. Tra pochi mesi darà alla luce la prima figlia nata dall’amore con il nuovo compagno, Antonino Spinalbese. Si chiamerà Luna Marie e tanto l’argentina quanto l’hairstylist, che diventerà papà per la prima volta, non vedono l’ora di conoscerla. Ma negli ultimi giorni sono più che altro gli ex di Belen a dominare le cronache rosa perché, a quanto sostengono i beninformati, hanno ritrovato l’amore. Come Gianmaria Antinolfi, manager del settore fashion di provenienza napoletana ma attivo a Milano che ha frequentato l’argentina l’estate scorsa, prima che Antonino le rubasse il cuore. Oggi dicono che l’imprenditore sia impegnato con un volto noto del gossip e della televisione italiana che tra l’altro per diversi mesi è stata molto vicina alla famiglia Rodriguez.



