Alla vigilia dell’Earth Day 2021 il Parlamento dice basta alla plastica monouso (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stop a posate, piatti e cannucce in plastica monouso. È quanto stabilito dal Senato della Repubblica con l’approvazione del Ddl di delegazione europea 2019 – 2020, Direttiva Europea Single Use Plastic (SUP). Con la SUP i paesi comunitari si impegnano ad eliminare alcuni oggetti in plastica monouso (fra i quali per l’appunto piatti, posate e cannucce) e in Italia, grazie all’emendamento proposto e sostenuto lo scorso giugno da Marevivo, è stata inclusa anche una progressiva riduzione dei bicchieri, una decisione che rappresenta un primato tutto italiano e che risparmierà al mare e all’ambiente milioni di bicchieri in plastica monouso al giorno. La plastica monouso, come è ormai noto, rappresenta una delle principali minacce per il Pianeta. Come si ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stop a posate, piatti e cannucce in. È quanto stabilito dal Senato della Repubblica con l’approvazione del Ddl di delegazione europea 2019 – 2020, Direttiva Europea Single Use Plastic (SUP). Con la SUP i paesi comunitari si impegnano ad eliminare alcuni oggetti in(fra i quali per l’appunto piatti, posate e cannucce) e in Italia, grazie all’emendamento proposto e sostenuto lo scorso giugno da Marevivo, è stata inclusa anche una progressiva riduzione dei bicchieri, una decisione che rappresenta un primato tutto italiano e che risparmierà al mare e all’ambiente milioni di bicchieri inal giorno. La, come è ormai noto, rappresenta una delle principali minacce per il Pianeta. Come si ...

