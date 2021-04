A Pompei rinvenuti antichi blocchi | al via l’intervento d’archeologia d’emergenza

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Durante i lavori di scavo per la messa in opera di cavi Enel in via Plinio – incrocio via Tenente Ravellese, nel comune di Pompei (Napoli), il Parco archeologico di Pompei ha effettuato un intervento di archeologia d’emergenza a seguito del rinvenimento fortuito di alcuni blocchi in calcare pertinenti a strutture antiche. Si trattava probabilmente del portale di accesso di un edificio situato sulla antica strada che da Porta Nocera conduceva in direzione della collina di Sant’Abbondio.