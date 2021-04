Windows 10, l'ultima patch causa problemi di frame rate sui giochi (Di martedì 20 aprile 2021) Con l'ultimo aggiornamento per Windows 10 diversi utenti stanno segnalando una serie di problemi legati ai giochi, tra cui cali di frame rate, stuttering e il famigerato BSOD, la schermata blu di errore. All'inizio di questa settimana, l'utente di Reddit/u/m4ddan ha pubblicato sul subreddit di Windows 10 numerosi problemi che stava cercando di risolvere durante il tentativo di giocare. Questi includevano stuttering, FPS instabile, VSync non funzionante e cali di FPS durante la condivisione di giochi nelle chiamate Discord con la condivisione dello schermo. Dopo aver disinstallato la nuova patch, i problemi sembravano scomparire del tutto, rendendo Windows 10 il colpevole. Ci sono più di 100 commenti ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 aprile 2021) Con l'ultimo aggiornamento per10 diversi utenti stanno segnalando una serie dilegati ai, tra cui cali di, stuttering e il famigerato BSOD, la schermata blu di errore. All'inizio di questa settimana, l'utente di Reddit/u/m4ddan ha pubblicato sul subreddit di10 numerosiche stava cercando di risolvere durante il tentativo di giocare. Questi includevano stuttering, FPS instabile, VSync non funzionante e cali di FPS durante la condivisione dinelle chiamate Discord con la condivisione dello schermo. Dopo aver disinstallato la nuova, isembravano scomparire del tutto, rendendo10 il colpevole. Ci sono più di 100 commenti ...

