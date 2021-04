Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 aprile 2021)DEL 20 APRILEORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; E SEMPRE SULLA TANGENZIALE CODE PER INCIDENTE TRA LA A24 E LO SVINCOLO PER VIA NOMENTANA IN DIREZIONE S. GIOVANNI; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC: IL SERVIZIO È ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI RIETI E ...