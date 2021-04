Vaccini, appello a Draghi: sospendere i brevetti per salvarci tutti (Di martedì 20 aprile 2021) Vaccini, ultima chiamata: al Presidente del Consiglio Mario Draghi si chiede di schierare l’Italia a sostegno della proposta di India e Sud Africa per una moratoria temporanea dei brevetti sui Vaccini e sui farmaci anti COVID-19 e di esercitare tutta la sua influenza anche nei confronti della Commissione Europea, affinché si pronunci in tal senso. L’occasione imminente è la riunione del Consiglio TRIPs, previsto per il 22 e il 30 aprile, seguito il 5 maggio, dal Consiglio Generale del WTO: … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 aprile 2021), ultima chiamata: al Presidente del Consiglio Mariosi chiede di schierare l’Italia a sostegno della proposta di India e Sud Africa per una moratoria temporanea deisuie sui farmaci anti COVID-19 e di esercitare tutta la sua influenza anche nei confronti della Commissione Europea, affinché si pronunci in tal senso. L’occasione imminente è la riunione del Consiglio TRIPs, previsto per il 22 e il 30 aprile, seguito il 5 maggio, dal Consiglio Generale del WTO: … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

