Uomini e Donne: l'opinione di Isa sulla puntata del 20/04/21 (Di martedì 20 aprile 2021) Bella questa puntatina. Uno spasso. Oltre a provocarmi dose massicce di second half embarrassment, io mi sono fatta due ovaie, ma due ovaie, che probabilmente se Tinì Cansino si fosse alzata in piedi e avesse tenuto una lezione di fisica quantistica mi sarei appassionata di più. Sarò brevissima e iper concisa perchè, parliamoci chiaro, ma di che cazzo vogliamo parlare? – ho provato disagio e sgomento per tutte le esibizioni, mi manca Barbara De Santi che saltella con le codine simulando la lezione di fitness, mi manca Maria Tona che amoreggia col panino con la mortazza, e l'unica che mi è sembrata una punta (ma giusto una punta) meno imbarazzante è stata la signora Isabella che ha impersonato Uma Thurman in Pulp fiction i maniera quantomeno sobria, che è già qualcosa – Gemma Galgani sempre più dissociata dalla realtà e sempre più certa di essere la nuova (…) stella del firmamento ...

