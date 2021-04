Traffico Roma del 20-04-2021 ore 11:30 (Di martedì 20 aprile 2021) Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto Buongiorno da Simone Cerchiara sulla tangenziale est difficoltà di circolazione all’altezza del verano verso San Giovanni tutto a causa di un incidente avvenuto prima del Bivio per lo scalo San Lorenzo ripercussioni sul tratto Urbano dell’a24 code a partire dallo svincolo di Viale Togliatti abbiamo un incidente sul Raccordo Anulare avvenuto in carreggiata esterna a Montespaccato è l’uscita Aurelia in direzione Fiumicino rallentamenti disagi per Traffico invece in via della Pineta Sacchetti rallentamenti nelle due direzioni per i dettagli di queste di altre non potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) LuceverdeBentrovati all’ascolto Buongiorno da Simone Cerchiara sulla tangenziale est difficoltà di circolazione all’altezza del verano verso San Giovanni tutto a causa di un incidente avvenuto prima del Bivio per lo scalo San Lorenzo ripercussioni sul tratto Urbano dell’a24 code a partire dallo svincolo di Viale Togliatti abbiamo un incidente sul Raccordo Anulare avvenuto in carreggiata esterna a Montespaccato è l’uscita Aurelia in direzione Fiumicino rallentamenti disagi perinvece in via della Pineta Sacchetti rallentamenti nelle due direzioni per i dettagli di queste di altre non potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

