Superlega | speravo de morì prima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 aprile 2021) Quando iniziò a circolare l’idea concreta di unatrovai la proposta talmente assurda da riderci su. Un’idea talmente lontana dalla mia concezione di sport da ritenerla impraticabile. Per questo le notizie delle ultime ore mi hanno provocato un senso di tristezza, ma anche di repulsione per ciò che il calcio, praticato con scarsi risultati e amato alla follia fin da piccolo, sta diventando. La deriva era sotto gli occhi di tutti, con i giocatori diventati ormai strumenti in mano ai procuratori e società impegnate nelle loro acrobazie per realizzare plusvalenze, ma credo che questo mega-torneo possa essere ritenuto con merito uno dei punti più bassi mai toccati da questo sport. Dico questo perché unacancella definitivamente dai campionati nazionali la componente più importante di qualsiasi sport: la competizione. Come può esserci ...