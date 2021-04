(Di martedì 20 aprile 2021) Anche l’dalla. Dopo le indiscrezioni sulla scelta di Manchester City e Atletico Madrid di rinunciare alla competizione, sembra che anche altri club stiano preparando i documenti per autoescludersi dalla manifestazione. A riportarlo è Stan Collymore. SportFace.

...dello Stamford Bridge per urlare la loro contrarietà alla decisione di partecipare alla. ... Anche se le due società secondo alcunestarebbero già preparando i documenti per lasciare il ...Dall'Inghilterraautorevoli svelano che il Chelsea e il Manchester City vogliono già lasciare la. Colpo di scena inatteso. Laè appena nata e può già perdere due dei dodici club fondatori. ...Superlega, fonti estere: Arsenal pronto a tirarsi fuori dalla competizione, seguendo Manchester City, Atletico Madrid e Chelsea.Secondo Sky Sport, come emerge da fonti inglesi, anche Arsenal e Manchester United sarebbro pronti a tirarsi fuori dal progetto Super Lega.