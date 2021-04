SuperLega, De Zerbi: 'Domani non vorrei giocare con il Milan. È un colpo di stato' (Di martedì 20 aprile 2021) 'Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ne abbiamo parlato con la squadra per una mezz'ora. È giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola. Sono arrabbiato perché è stato ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) 'Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ne abbiamo parlato con la squadra per una mezz'ora. È giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola. Sono arrabbiato perché è...

Advertising

sechesi : De Zerbi: 'Domani non ho piacere a giocare la partita contro il Milan, perché fa parte delle squadre della… - Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - GoalItalia : 'Non abbasso la testa, non faccio finta di niente' 'E' arrivato il momento di esporsi, è tutto sbagliato' 'Milan fo… - Drezzimovic : -Carnevali e De Zerbi infuriati per la vicenda SuperLega; -Fattore Berardi (come quello scarpone di Destro) Ecco l… - ahokee23 : RT @SimoneCristao: ??De Zerbi:'Domani non ho piacere a giocare la partita contro #Milan, perché fa parte delle squadre della #Superlega. Se… -