Spezia-Inter. Misure anti assembramento: ordinanza del sindaco (Di martedì 20 aprile 2021) In occasione dell’incontro calcistico “Spezia-Inter” in programma presso lo Stadio “A. Picco” mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 20.45, il sindaco Pierluigi Peracchini questa mattina ha firmato l’ordinanza per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19. Si tratta di Misure che, a seguito dell’incontro del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si rendono necessarie al fine di evitare occasioni di assembramento tipicamente conseguenti alle manifestazioni calcistiche. Mercoledì 21 aprile è disposta la chiusura al pubblico, il divieto di stazionamento – fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private – nelle seguenti aree: Dalle ore 17:00 ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 20 aprile 2021) In occasione dell’incontro calcistico “” in programma presso lo Stadio “A. Picco” mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 20.45, ilPierluigi Peracchini questa mattina ha firmato l’per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19. Si tratta diche, a seguito dell’incontro del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si rendono necessarie al fine di evitare occasioni ditipicamente conseguenti alle manifestazioni calcistiche. Mercoledì 21 aprile è disposta la chiusura al pubblico, il divieto di stazionamento – fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private – nelle seguenti aree: Dalle ore 17:00 ...

