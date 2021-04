Sciopero mezzi pubblici venerdì 23, l’Orsa: “Gli autisti chiedono di essere vaccinati al più presto” (Di martedì 20 aprile 2021) Si fa un gran parlare circa l’urgenza – attraverso la vaccinazione – di mettere al riparo la salute degli over 80, ed è sacrosanto. Tuttavia, così come è capitato per i sanitari, è indiscutibile che vi siano anche altre categorie di lavoratori (ad esempio i dipendenti dei supermercati), ugualmente esposti a serio rischio contagio, e per nulla annoverate tra le prioritarie. Tra queste emerge quella degli autisti del trasporto pubblico, notoriamente a stretto contatto con moltissime persone, e dunque facile bersaglio di ogni genere di batterio. Sciopero mezzi pubblici, l’Orsa: “Gli autisti chiedono di essere vaccinati al più presto possibile” Oltretutto, dopo che accurate analisi condotte dai carabinieri del Nas, a bordo ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021) Si fa un gran parlare circa l’urgenza – attraverso la vaccinazione – di mettere al riparo la salute degli over 80, ed è sacrosanto. Tuttavia, così come è capitato per i sanitari, è indiscutibile che vi siano anche altre categorie di lavoratori (ad esempio i dipendenti dei supermercati), ugualmente esposti a serio rischio contagio, e per nulla annoverate tra le prioritarie. Tra queste emerge quella deglidel trasporto pubblico, notoriamente a stretto contatto con moltissime persone, e dunque facile bersaglio di ogni genere di batterio.: “Glidial piùpossibile” Oltretutto, dopo che accurate analisi condotte dai carabinieri del Nas, a bordo ...

