Royal family in allerta | un altro dolore per la regina Elisabetta | “Dove sta?”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Royal family

Corriere della Sera

... poiché l'ex duchessa è incinta della sua seconda bambina i medici le avrebbero sconsigliato di mettersi in volo e raggiungere laper la celebrazione dei funerali. Meghan avrebbe ...Domani, 21 aprile, la regina Elisabetta compirà 95 anni. Sarà il suo primo compleanno senza Filippo. In segno di rispetto verso il duca di Edimburgo, la sovrana ha deciso di annullare ogni tipo di ...La Regina Elisabetta non abdicherà ma in Inghilterra si parla ormai di come il principe Carlo sia in capo a tutte le operazioni della Royal Family.Per i 95 anni la Regina Elisabetta rinuncia alla diffusione del ritratto ufficiale essendo ancora in lutto per la morte del principe Filippo ...