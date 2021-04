Riaperture, il Cts fa un passo indietro: coprifuoco alle 22, ancora stop per ristoranti al chiuso e palestre (Di martedì 20 aprile 2021) Per oggi, 20 aprile 2021, è previsto un ulteriore vertice tra Regioni e Governo per valutare i protocolli per le Riaperture. Sebbene le Regioni e il centrodestra scalpitino per riaprire le attività e allentare le misure il prima possibile, il Cts frena l’entusiasmo. I dati dei contagi ad oggi consentirebbero a 13 regioni in zona gialla ma è presto per togliere tutte le misure, perché ad oggi si rischierebbe che il numero dei contagi crescerebbe di nuovo. Riaperture ristoranti palestre cinema andranno valutate oggi e ancora venerdì prossimo, con il monitoraggio dei dati dell’Iss. Riaperture ristoranti palestre cinema Uno dei temi principale da discutere al vertice è se estendere o meno il coprifuoco. Il Governo ha già ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 aprile 2021) Per oggi, 20 aprile 2021, è previsto un ulteriore vertice tra Regioni e Governo per valutare i protocolli per le. Sebbene le Regioni e il centrodestra scalpitino per riaprire le attività entare le misure il prima possibile, il Cts frena l’entusiasmo. I dati dei contagi ad oggi consentirebbero a 13 regioni in zona gialla ma è presto per togliere tutte le misure, perché ad oggi si rischierebbe che il numero dei contagi crescerebbe di nuovo.cinema andranno valutate oggi evenerdì prossimo, con il monitoraggio dei dati dell’Iss.cinema Uno dei temi principale da discutere al vertice è se estendere o meno il. Il Governo ha già ...

Advertising

ALFO100897 : La linea dura del Cts sulle riaperture. Questi 'scienziatucoli' da strapazzo non 'sanno quello che fanno' (e che di… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Lega e governatori in pressing per posticipare il #coprifuoco alle 23 con le riaperture dei ristoranti di sera, oggi il ver… - OperaFisista : Covid: oggi riunione del Cts, il governo vara le riaperture. Salvini: 'Coprifuoco alle 23' - Cronaca - ANSA - SaCe86 : Il governo vara le riaperture Salvini: 'Coprifuoco alle 23' - razorblack66 : RT @IlPrimatoN: Lega e governatori in pressing per posticipare il #coprifuoco alle 23 con le riaperture dei ristoranti di sera, oggi il ver… -