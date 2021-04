Raimondo Todaro ad Amici per riconquistare Francesca Tocca? Il gossip

Leggi su cityroma

(Di martedì 20 aprile 2021)Dopo la sua ospitata nel daytime del talent show di Canale 5 non si fa che parlare di lui, volto di Ballando con le stelle: lascerà Milly per Maria? Pubblicato su 20 Aprile 2021adper? Da quando è apparso nel daytime insieme a Maria De Filippi, nei famosi corridoi si vocifera parecchio sul perché sia successo. Oggi a svelare qualche retroscena in più è stata la rivista DiPiù Tv, secondo cui ci sarebbe un motivo sentimentale dietro all’esordio diaddi Maria De Filippi. Lui è intervenuto come coreografo e ballerino per giudicare una gara interna tra gli allievi di ballo e non ...