"Niente parolacce, modera i termini". Ubaldo massacra Vera, il fidanzato sbotta: Ilary non li tiene, caos Isola (Di martedì 20 aprile 2021) Polemiche e scontri all'Isola dei famosi su Canale 5, che non risparmiano Vera Gemma durante l'ultima puntata del reality. Ilary Blasi dà la parola a Jeda, fidanzato di Vera, che si scaglia contro Ubaldo Lanzo. E ne dice di tutti i colori, visto che prende di mira il cromatologo e tutti i naufraghi. "Sto bene ma sono un po' inc***ato per quello che ha detto prima Ubaldo e per come si è comportato perché non ti puoi permettere di parlare così ad una donna, ha dimostrato di essere un egoista, un maleducato ed un cafone. Hanno cercato di far passare Vera per donna che non è, i naufraghi sono tutti lupi travestiti da pecore", dice il ragazzo. La stessa Blasi aveva cercato di placare l'ira di Lanzo contro Vera: "Ubaldo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Polemiche e scontri all'dei famosi su Canale 5, che non risparmianoGemma durante l'ultima puntata del reality.Blasi dà la parola a Jeda,di, che si scaglia controLanzo. E ne dice di tutti i colori, visto che prende di mira il cromatologo e tutti i naufraghi. "Sto bene ma sono un po' inc***ato per quello che ha detto primae per come si è comportato perché non ti puoi permettere di parlare così ad una donna, ha dimostrato di essere un egoista, un maleducato ed un cafone. Hanno cercato di far passareper donna che non è, i naufraghi sono tutti lupi travestiti da pecore", dice il ragazzo. La stessa Blasi aveva cercato di placare l'ira di Lanzo contro: ", ...

