New York, sparatoria in un supermercato a Long Island: ucciso un dipendente, due feriti (Di martedì 20 aprile 2021) È arrivato dentro l’ufficio del manager, al piano superiore del locale, e ha aperto il fuoco. Un dipendente di 49 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un supermercato di Long Island, vicino a New York. L’aggressore è fuggito e le forze dell’ordine lo stanno cercando, mentre le scuole vicine sono entrate in ‘lockdown’ e ai residenti è stato chiesto di restare al riparo. Al momento dell’attacco dentro il negozio c’erano circa 200 clienti. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) È arrivato dentro l’ufficio del manager, al piano superiore del locale, e ha aperto il fuoco. Undi 49 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in unaavvenuta in undi, vicino a New. L’aggressore è fuggito e le forze dell’ordine lo stanno cercando, mentre le scuole vicine sono entrate in ‘lockdown’ e ai residenti è stato chiesto di restare al riparo. Al momento dell’attacco dentro il negozio c’erano circa 200 clienti. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : New York Superlega, prima vittoria: Tribunale Madrid vieta veti di esclusione dei club che la promuovono Il risultato è che la Juventus cede in borsa il 4,4% a 0,87 euro mentre il Manchester United arretra a New York dello 0,4% a 16,87 dollari. Superlega, i dubbi degli analisti sulla realizzabilità del ...

Le Terme di Milano e Bormio aprono a New York (con le famiglie Mutti e Lunelli) Corriere della Sera

Fca: Dieselgate, gli Stati Uniti denunciano altri due manager italiani Accusati di frode e violazione Clean Air Act (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 apr - Due manager di Fca Italy sono stati accusati dal governo federale statunitense di frode e violazione ...

