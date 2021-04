Napoli in Superlega | De Laurentiis rompe il silenzio

Advertising

MatteoPedrosi : #Solbakken, ct Norvegia: 'Negli ultimi tre anni la Juventus è stata eliminata da Lione, Porto e Ajax. L'altro giorn… - capuanogio : ?? Secondo il #CorSport nella notte JP Morgan ha contattato il #Napoli per proporre un posto nella nascente… - repubblica : Napoli, sì di De Laurentiis se chiama la Superlega - GiacomoGiusti : @_LoZio @LucaMarelli72 Il Napoli pare che aspetti la telefonata dalla Superlega per dire si. D'altronde è noto l'am… - AndreaAsilo : RT @mignoloeprof: 'Negli ultimi tre anni la Juventus è stata eliminata da Lione,Porto e Ajax..l'altro giorno ha perso con l'Atalanta..ha so… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Superlega

1 La nascita dellaha fatto tantissimo rumore in questi giorni. Tra le quindi squadre fondatrici non c'è il. Tuttavia, oggi il Corriere dello Sport , ha raccontato di una chiamata tra un emissario di JP ...Read More Sport: Nino D'Angelo, 'Si facciano il loro campionato per ricchi, quello non è calcio' 20 Aprile 2021 "A me interessa che non ci sia il, in quella: si facessero ...Un emissario di JP Morgan nella notte a colloquio con il club azzurro. Bisognerà capire quale sarà la risposta del presidente De Laurentiis, da sempre un innovatore in tema di politica calcistica e fr ...Arriva la smentita da parte di De Laurentiis sulla possibilità che il Napoli rientri tra le squadre italiane a far parte della Super Lega ...