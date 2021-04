Motomondiale | Lorenzo | ' Rossi è troppo lento nei movimenti'

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. - (Adnkronos) - “Senza dubbio, Valentinosta affrontando un periodo difficile. È stato vittima della prima caduta della sua stagione e fino a questo momento ha raccolto solo quattro punti. L'ho osservato con attenzione durante le prove libere, soprattutto quando era in scia a Bagnaia e la verità è che si muove con difficoltà sulla moto. Se lo compariamo soprattutto a Quartararo e Viñales, che pilotano in maniera molto più aggressiva, si nota come idi Valentino siano più rallentati. Nell'arco di un giro, questa dinamica ti costa diversi decimi”. Jorgecommenta così il difficile inizio di stagione di Valentino, suo ex compagno di scuderia in Yamaha. “La nota positiva è che è stato un po' più veloce, o comunque meno distante dai primi, rispetto al Gran Premio di Doha -prosegue ...

A scuola da Lorenzo È stato impressionante l'inizio di Martin in MotoGP, non soltanto per la pole position nel GP Doha e il successivo podio . "Sin dalle PL4 del sabato era chiaro che era il grande favorito - prosegue Lorenzo parlando del vincitore in Portogallo, Fabio Quartararo -. Guida benissimo, aggressivo in staccata sollevando spesso la ruota posteriore. È stato impressionante". ROMA- "Non è sceso in pista soltanto per verificare la propria condizione fisica, ma per effettuare un fine settimana di gara come è solito fare. Marquez ha spinto, ha preso rischi, è stato aggressivo ..."