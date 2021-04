Lotito contro Agnelli | il retroscena | «È finito il tempo dei servi della gleba»

(Di martedì 20 aprile 2021) Superlega,giàai tempi dell’assemblea Eca di Malta: le parole del presidente biancoceleste Nel maggio del 2019, a Madrid, il presidente Claudiopartecipò all’European Leagues (associazione dei campionati professionistici d’Europa) per discutere ed opporsi alla già ipotizzata Superlega. Delle 15 società italiane presenti, solamente il patron biancoceleste prese parola per opporsi al nuovo calcio elitario: «Èildei, dei vassalli e dei valvassori. Per la Super lega c’è una filosofia legata solo al business che non rappresenta la passione dei tifosi». E poi ancora: «Non possiamo privarli di conseguire grandi risultati, quindi dobbiamo dare a tutti l’opportunità di partecipare. ...

... Agnelli avrebbe usato il malcontento di De Laurentiis e(ieri assente perché inibito) per ottenere quelli che erano i suoi obiettivi '. Cairo si scagliaAgnelli e Marotta: 'Giuda!' La ...Inter e Juventus avrebbero fatto il doppio gioco, avrebbero rematoi fondi - trascinando anche De Laurentiis e- mentre erano già al corrente del loro destino in Superlega. Non a caso, ...Non esiste che un club ricco conti di più». Come ricorda il Corriere dello Sport, il mese successivo a quell’intervento, Lotito fu il portavoce delle italiane all’assemblea Eca di Malta contro Agnelli ...In silenzio. Ogni tanto una smorfia e pure qualche sorriso. Ma per un’ora e mezza in cui è andato in onda in videoconferenza l’assemblea di Lega straordinaria, Aurelio De Laurentiis non ha proferito p ...