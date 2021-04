Long Island, colpi d’arma da fuoco in un supermercato locale (Di martedì 20 aprile 2021) In un supermercato di Long Island, nello Stato di New York, è stata segnalata una sparatoria che ha causato un morto e due feriti. New York, sparatoria in un supermercato di Long Island: un morto e due feriti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) In undi, nello Stato di New York, è stata segnalata una sparatoria che ha causato un morto e due feriti. New York, sparatoria in undi: un morto e due feriti su Notizie.it.

