LOL, la scena hot tagliata di Matano che non avete mai visto: cosa svela Fedez anche sul casco di Lillo (Di martedì 20 aprile 2021) Durante l’ultimo episodio di Muschio Selvaggio, Fedez e Luis Sal hanno ospitato Lillo e Angelo Pintus, insieme ai quali hanno raccontato alcuni aneddoti di LOL – Chi ride è fuori, compresi alcuni dettagli su una scena hot tagliata orchestrata da Frank Matano e sulla gag del casco di Lillo. LEGGI anche — LOL, Fedez racconta cosa è successo prima delle riprese del programma: ‘Terrificante’ LOL – Chi ride è fuori: Fedez racconta due aneddoti sulla gag del casco di Lillo e su una scena hot orchestrata da Frank Matano e poi tagliata. Credits foto:©?Prime Video & Amazon StudiosLOL: la gag del casco ... Leggi su funweek (Di martedì 20 aprile 2021) Durante l’ultimo episodio di Muschio Selvaggio,e Luis Sal hanno ospitatoe Angelo Pintus, insieme ai quali hanno raccontato alcuni aneddoti di LOL – Chi ride è fuori, compresi alcuni dettagli su unahotorchestrata da Franke sulla gag deldi. LEGGI— LOL,raccontaè successo prima delle riprese del programma: ‘Terrificante’ LOL – Chi ride è fuori:racconta due aneddoti sulla gag deldie su unahot orchestrata da Franke poi. Credits foto:©?Prime Video & Amazon StudiosLOL: la gag del...

