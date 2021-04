LIVE Tour of the Alps, seconda tappa in DIRETTA: il vantaggio dei sei al comando scende a 2’30” (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14 Mancano 75 chilometri al traguardo. 13.10 Ricordiamo i nomi dei sei fuggitivi: Davide Bais (EOLO-Kometa), Rueben Thompson (Groupama-FDJ), Mathias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Felix Engelhardt (Tirol), Reinardt Jense van Rensburg (Qhubeka ASSOS) e Morten Hulgaard (Uno-X). 13.06 Mancano una quindicina di chilometri alla prima salita di giornata. 13.02 84 chilometri al traguardo. I corridori, in questa prima parte della tappa, stanno volando. 12.58 scende a 2’25” il vantaggio dei battistrada. 12.54 La Ineos ha iniziato a fare il passo in testa al gruppo. 12.48 Mancano 95 chilometri al traguardo. 12.44 Sale a 2’45” il vantaggio dei battistrada. 12.39 Il gruppo ha percorso i primi 120 chilometri di gara. I fuggitivi hanno due minuti sugli ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.14 Mancano 75 chilometri al traguardo. 13.10 Ricordiamo i nomi dei sei fuggitivi: Davide Bais (EOLO-Kometa), Rueben Thompson (Groupama-FDJ), Mathias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Felix Engelhardt (Tirol), Reinardt Jense van Rensburg (Qhubeka ASSOS) e Morten Hulgaard (Uno-X). 13.06 Mancano una quindicina di chilometri alla prima salita di giornata. 13.02 84 chilometri al traguardo. I corridori, in questa prima parte della, stanno volando. 12.58a 2’25” ildei battistrada. 12.54 La Ineos ha iniziato a fare il passo in testa al gruppo. 12.48 Mancano 95 chilometri al traguardo. 12.44 Sale a 2’45” ildei battistrada. 12.39 Il gruppo ha percorso i primi 120 chilometri di gara. I fuggitivi hanno due minuti sugli ...

