LIVE Sinner-Gerasimov 0-0, ATP Barcellona in DIRETTA: si parte! (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Si ritrova la palla addosso e non controlla il rovescio Sinner. 30-0 Prima robusta del bielorusso. 15-0 Sbaglia il rovescio Sinner dopo che si era entrati nello scambio. SI COMINCIA! Gerasimov A SERVIZIO! 20.07 Ci sono mille spettatori sugli spalti della Pista Rafa Nadal di Barcellona. Condizioni diverse quindi da quelle di Montecarlo, in cui non era prevista la presenza di pubblico. 20.05 I giocatori sono già entrati in campo per le fasi di riscaldamento pre-match. 20.03 Si tratta della prima partita da top 20 per Sinner: il 19enne di Sesto Pusteria ha raggiunto questo traguardo per la prima volta lunedì scorso. 20.01 Gerasimov ha disputato due tornei sulla terra prima di questo appuntamento: Cagliari, ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Si ritrova la palla addosso e non controlla il rovescio. 30-0 Prima robusta del bielorusso. 15-0 Sbaglia il rovesciodopo che si era entrati nello scambio. SI COMINCIA!A SERVIZIO! 20.07 Ci sono mille spettatori sugli spalti della Pista Rafa Nadal di. Condizioni diverse quindi da quelle di Montecarlo, in cui non era prevista la presenza di pubblico. 20.05 I giocatori sono già entrati in campo per le fasi di riscaldamento pre-match. 20.03 Si tratta della prima partita da top 20 per: il 19enne di Sesto Pusteria ha raggiunto questo traguardo per la prima volta lunedì scorso. 20.01ha disputato due tornei sulla terra prima di questo appuntamento: Cagliari, ...

