LIVE Novara-Conegliano 0-0 Finale A1 volley in DIRETTA: si parte, le Pantere vogliono lo scudetto, Bosetti e compagne sputeranno sangue! (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 20:29 Coach Lavarini risponde con: Hancock, Smarzek, Bosetti, Dalderoop, Washington, Chirichella e Sansonna. 20:27 Questo il sestetto scelto da coach Santarelli: Wolosz, Egonu, Hill, Sylla, De Kruijf, Fahr e De Gennaro. 20:24 E’ il momento dell’inno di Mameli. 20:21 Le due formazioni stanno ultimando la fase di riscaldamento, ci siamo quasi! 20:18 Conegliano va a caccia del quarto scudetto della propria storia, la squadra piemontese è stata l’ultima a vincere il campionato, dobbiamo tornare indietro alla stagione 2018-2019, perchè causa covid lo scudetto non è stato assegnato lo scorso anno. 20:15 Quello di sabato scorso è stato uno dei match più belli degli ultimi anni, è stata una lotta continua, con un quarto set ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match 20:29 Coach Lavarini risponde con: Hancock, Smarzek,, Dalderoop, Washington, Chirichella e Sansonna. 20:27 Questo il sestetto scelto da coach Santarelli: Wolosz, Egonu, Hill, Sylla, De Kruijf, Fahr e De Gennaro. 20:24 E’ il momento dell’inno di Mameli. 20:21 Le due formazioni stanno ultimando la fase di riscaldamento, ci siamo quasi! 20:18va a caccia del quartodella propria storia, la squadra piemontese è stata l’ultima a vincere il campionato, dobbiamo tornare indietro alla stagione 2018-2019, perchè causa covid lonon è stato assegnato lo scorso anno. 20:15 Quello di sabato scorso è stato uno dei match più belli degli ultimi anni, è stata una lotta continua, con un quarto set ...

