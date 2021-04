Il sogno di "Ingenuity" è realtà. Un elicottero vola su Marte (Di martedì 20 aprile 2021) DI MARCO CARRARA - Astronautinews.it L'ombra di Ingenuity in volo, ripresa dallo stesso elicottero drone. - Credit: NASA Il 19 aprile ...sulla missione a cura di Elisabetta Bonora di aliveuniverse.today ... Leggi su coelum (Di martedì 20 aprile 2021) DI MARCO CARRARA - Astronautinews.it L'ombra diin volo, ripresa dallo stessodrone. - Credit: NASA Il 19 aprile ...sulla missione a cura di Elisabetta Bonora di aliveuniverse.today ...

Advertising

OlderGf : Il drone #Ingenuity della NASA è diventato il primo veicolo a compiere un volo controllato e motorizzato su un altr… - aapv2016 : RT @spaceis_cool: 'We are a #team! This is a team!' E la giornata indimenticabile di oggi rimarrà scritta così: come quella in cui un sogno… - ManuelDeLuca15 : RT @AstronautiNEWS: Il sogno di 'Ingenuity' è realtà. Un elicottero vola su Marte - infoitscienza : Il sogno di “Ingenuity” è realtà. Un elicottero vola su Marte - vedanama : RT @AstronautiNEWS: Il sogno di 'Ingenuity' è realtà. Un elicottero vola su Marte -