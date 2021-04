Advertising

AntoVitiello : Sulla questione #SuperLeague fanno sorridere un paio di cose. Si parla di 'fine del calcio romantico' quando da ann… - AntoVitiello : Lettera di #Gazidis: “#SuperLeague inizio di un nuovo entusiasmante capitolo. Fornirà valore e supporto all’intera… - ZZiliani : LA SOLA VERITÀ Hanno fatto pazzie economiche da arresto immediato. Hanno ingrassato i procuratori. Hanno architetta… - Iusername70 : RT @Gilmerdo: Stasera c'è Verona-Fiorentina ma qui a Firenze non la guarderà quasi nessuno. Che cazzo ce ne frega, noi si aspetta un qualsi… - zazoomblog : Il calcio del futuro: dalla Superlega agli androidi - #calcio #futuro: #dalla #Superlega -

Ultime Notizie dalla rete : calcio del

Fanpage

Anche Novak Djokovic , numero unotennis mondiale, si schiera contro la Superlega: " Ilnon è il mio sport, lo seguo da tifoso (Milan n.d.r.) ma la mia idea di competizione , in generale e pur non avendo molte informazioni al riguardo, è il contrario di questa proposta ".CROTONE - " La società ha portato in ritiro la squadra. E' una risposta: nessuno molla ". Lo dice Serse Cosmi , allenatoreCrotone , alla vigilia della sfida con la Sampdoria di domani sera allo stadio Ezio Scida, anche se conosce bene le difficoltà della situazione che sta vivendo il Crotone, sempre più vicino alla ...• David Martin ha giocato per molti anni nel calcio amatoriale dell’Irlanda del Nord. In carriera ha vestito la maglia del Boys Brigade, poi ha giocato con la squadra del college e in seguito è passat ...La Cavese ha ripreso oggi il lavoro infrasettimanale dopo la pausa forzata di domenica. Dopo il rinvio del derby con la Turris, gli aquilotti renderanno visita domenica pomeriggio al Palermo.