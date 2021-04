Giornata della Terra 2021 | il video spot di Randi Zuckerberg

(Di martedì 20 aprile 2021) - - >> NUDEIN TELEGRAM, la "sorella di..." e specialista di social media lancia il suo messaggio a favoresostenibilità ambientale in occasione...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giornata della

...nonostante la promessa del il ministroSalute Queiroga di vaccinare un milione di persone al giorno, le inoculazioni procedono a rilento. Appena 155.701 persone immunizzate nelladi ...decisiva sulla strada delle riaperture . Alle 17 il Cts si riunisce per vagliare il pass vaccinale tra regioni di colore diverso e i protocolli in vistaripartenza. Il parere degli ...Ast di Terni, Amazon e l'ospedale dei Castelli ospiteranno gli eventi all'insegna dello slogan: "L'Italia si cura con il lavoro" ...Preoccupa il peggioramento quadro sanitario. Euro si conferma forte sul dollaro. Petrolio in rialzo. A Piazza Affari giù le banche e Leonardo ...