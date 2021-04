Cosa succede nel quarto mese di gravidanza? (Di martedì 20 aprile 2021) Come cambia il corpo nel quarto mese di gravidanza? Vediamo quali cambiamenti caratterizzano il mese che segna l’inizio del secondo trimestre. Con l’inizio del quarto mese di gravidanza si apre un nuovo capitolo del viaggio che mamma e bimbo hanno intrapreso. Le nausee dei primi mesi tendono a scomparire e si apre un nuovo momento di benessere per la mamma. Anche se si riprende a mangiare con più tranquillità è sempre bene fare attenzione all’alimentazione. Proprio per questo occorre tenere conto che nel quarto mese di gravidanza il peso inizierà ad aumentare, tenendo conto che nell’intero secondo trimestre ci sarà un aumento medio tra i 4 e 5 kg. Vediamo come cresce il bimbo e Cosa ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 20 aprile 2021) Come cambia il corpo neldi? Vediamo quali cambiamenti caratterizzano ilche segna l’inizio del secondo trimestre. Con l’inizio deldisi apre un nuovo capitolo del viaggio che mamma e bimbo hanno intrapreso. Le nausee dei primi mesi tendono a scomparire e si apre un nuovo momento di benessere per la mamma. Anche se si riprende a mangiare con più tranquillità è sempre bene fare attenzione all’alimentazione. Proprio per questo occorre tenere conto che neldiil peso inizierà ad aumentare, tenendo conto che nell’intero secondo trimestre ci sarà un aumento medio tra i 4 e 5 kg. Vediamo come cresce il bimbo e...

