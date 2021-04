Coronavirus, in Sicilia contagi in progressione: le riaperture si allontanano (Di martedì 20 aprile 2021) Mercoledì 21 o giovedì 22 saranno i giorni giusti per convocare il Consiglio dei ministri che varerà il decreto sulle riaperture dal 26 aprile. Ripristinando la zona gialla (ma 'rafforzata') e le sue ... Leggi su cataniatoday (Di martedì 20 aprile 2021) Mercoledì 21 o giovedì 22 saranno i giorni giusti per convocare il Consiglio dei ministri che varerà il decreto sulledal 26 aprile. Ripristinando la zona gialla (ma 'rafforzata') e le sue ...

Advertising

Lasiciliaweb : Coronavirus: la situazione in Sicilia - COVIDbot_ITA : RT @Regione_Sicilia: #Covid19, Regione apre altri tre cantieri negli #ospedali - - Regione_Sicilia : #Covid19, Regione apre altri tre cantieri negli #ospedali - - DocSweepsy : Coronavirus, in Sicilia positivo lo 0,43% degli alunni - PalermoToday : Coronavirus, in Sicilia contagi in progressione: le riaperture si allontanano -