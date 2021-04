Ceferin: “C’è ancora tempo per cambiare idea. La Juve? 15 anni fa era in B…” (Di martedì 20 aprile 2021) Nel corso dell’intervento al Congresso UEFA tenutosi in mattinata, il presidente Aleksander Ceferin si è così espresso punzecchiando le big, ricordando che anche loro non sono sempre state ai vertici: “Dove era il Manchester United prima che arrivasse Sir Alex Ferguson? E dove era la Juventus quindici anni fa? Per quanto ne so era in Serie B.” In seguito si è poi rivolto ai 6 club inglesi tra i 12 club fondatori della Super Lega, sostenendo di ricordarsi delle intenzioni dei loro tifosi: “Vorrei parlare dei proprietari dei 12 club, e nello specifico di alcuni club inglesi: signori, avete fatto un grande errore. Qualcuno dirà che si tratta di avidità, altri di ignoranza della cultura calcistica inglese. Non importa. Siete ancora in tempo a tornare sui vostri passi.” Foto: L’Equipe L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Nel corso dell’intervento al Congresso UEFA tenutosi in mattinata, il presidente Aleksandersi è così espresso punzecchiando le big, ricordando che anche loro non sono sempre state ai vertici: “Dove era il Manchester United prima che arrivasse Sir Alex Ferguson? E dove era lantus quindicifa? Per quanto ne so era in Serie B.” In seguito si è poi rivolto ai 6 club inglesi tra i 12 club fondatori della Super Lega, sostenendo di ricordarsi delle intenzioni dei loro tifosi: “Vorrei parlare dei proprietari dei 12 club, e nello specifico di alcuni club inglesi: signori, avete fatto un grande errore. Qualcuno dirà che si tratta di avidità, altri di ignoranza della cultura calcistica inglese. Non importa. Sieteina tornare sui vostri passi.” Foto: L’Equipe L'articolo ...

