La Corte suprema brasiliana (Stf) ha convocato il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, perché i pronunci su presunte pressioni da lui adottate contro alcuni giornalisti, come sostenuto dall'...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile minacce Brasile: minacce ai giornalisti, Corte convoca Bolsonaro Nella sua denuncia, Abi fa riferimento al "declino della libertà di espressione in Brasile", dove il governo esercita frequentemente "pressioni" contro professionisti che sono soggetti ad azioni ...

Cura Bolsonaro. In Brasile l'ondata diventa tsunami La parola 'caos' riassume probabilmente meglio di qualsiasi altra perché il Brasile sia da mesi al secondo posto per il numero di morti e al terzo per numero di casi di Covid - ...hanno ricevuto minacce.

"Giornalismo ostacolato in 130 paesi" Rapporto annuale di Reporter Senza Frontiere: "La pandemia condiziona l'accesso alle notizie" - Svizzera al 10° rango ...

