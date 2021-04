Barbara D’Urso “ora è davvero a rischio” | dopo quello che è emerso c’è da ‘tremare’

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 aprile 2021) Non arrivano buone nuove per. In generale non sembra proprio un bel periodo per la conduttrice di Canale 5, dal punto di vista professionale. Negli ultimi tempi ha infatti vissuto diversi cambiamenti in palinsesto per i suoi programmi. Live-Non è la, per esempio, è stato chiuso in anticipo rispetto al previsto e ha lasciato il posto a Paolo Bonolis. Al presentatore spetta ormai il compito di intrattenere il pubblico della rete ammiraglia Mediaset con il suo Avanti un altro pure di sera. Da due domeniche il game show di Bonolis e Luca Laurenti va in onda in prima serata anziché nella consueta fascia del pre serale e con ospiti vip pronti a giocare per beneficenza e, per la cronaca, si sta rivelando un grande successo.In questo modo gli ascolti tv si sono risollevati nella domenica sera di Canale 5, che porta ...