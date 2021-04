Baldur' s Gate | Baldur' s Gate 2 e Icewind Dale Enhanced Editions ricevono un aggiornamento importante

(Di martedì 20 aprile 2021)'s's2 esono stati tutti appena aggiornati con la patch 2.6, che porta grossi cambiamenti ai classici RPG ispirati a Dungeons and Dragons. Tra tutti, la novità più funzionale è l'update a 64 bit che migliora la compatibilità e le prestazioni dei giochi sui PC contemporanei, escludendo i sistemi a 32 bit, che non saranno più supportati. A livello di contenuti, che potete controllare nelle informazioni della patch sulla pagina Steam dei giochi, saltano all'occhio le operazioni di debugging, i nuovi undici ritratti dei personaggi giocabili, e soprattutto i nuovi set di voci dei personaggi (ne sono stati aggiunti sette). Tra questi ...

Advertising

GamingTalker : Beamdog, il team delle riedizioni di Baldur's Gate sta lavorando a qualcosa di nuovo - misteruplay2016 : Baldur’s Gate, Planescape Torment e ora una nuova IP! Il nuovo progetto di Beamdog dopo i remaster - hiphopethan : D&D 5e: Baldur's Gate: Descenso a Averno - infoitscienza : Dopo Baldur's Gate e Planescape Torment, Beamdog lavora a qualcosa di nuovo - GamingToday4 : Dopo Baldur’s Gate e Planescape Torment, Beamdog lavora a qualcosa di nuovo -

Ultime Notizie dalla rete : Baldur Gate

Multiplayer.it

Beamdog, fino ad ora, era un nome associato alla pubblicazione di rimasterizzazioni di famosi giochi PC, come le edizioni Enhanced di's's2 , Icewind Dale e Planescape: ...... Jonatan Van Hove , Pol Clarissou ( Vignettes ), Almut Schwacke ( Curious Expeditions , Through the Darkest of times ), Charlene Putney ( Divinity: Original Sin ,'s3 ) e "Torfi" . Ecco, ...Beamdog è un publisher che negli ultimi tempi ha lavorato su diverse remastered di giochi strategici e del franchise di DnD, come ad esempio alle riedizioni dei primi due Baldur’s Gate. Ora, il team s ...Stilare la lista dei Migliori Protagonisti nella Storia dei Videogiochi è sicuramente una sfida ardua. Nel corso dei ...