Amici 20, Martina Miliddi torna a parlare di Aka7Even e rivela che… (Di martedì 20 aprile 2021) Martina Miliddi ha rivelato in che rapporti sono rimasti lei e Luca Marzano, alias Aka7Even. L’uscita di Martina Miliddi dalla scuola di Amici 20 ha letteralmente scombussolato Aka7Even, il cantante allievo della stessa scuola che aveva decisamente perso la testa per la ballerina sarda. In passato i due avevano costruito un rapporto fatto di alti e bassi. Aka era arrivato a rivelare alla Miliddi di amarla sinceramente, mentre lei sembrava ricambiare ma con evidente titubanza. Martina – nel corso del tempo – si era poi molto avvicinata a Raffaele Renda e a Tommaso Stanzani, suscitando in Luca un sentimento di gelosia alle volte incontenibile. Se all’inizio l’eliminazione della sua compagna sembrava non ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 aprile 2021)hato in che rapporti sono rimasti lei e Luca Marzano, alias. L’uscita didalla scuola di20 ha letteralmente scombussolato, il cantante allievo della stessa scuola che aveva decisamente perso la testa per la ballerina sarda. In passato i due avevano costruito un rapporto fatto di alti e bassi. Aka era arrivato are alladi amarla sinceramente, mentre lei sembrava ricambiare ma con evidente titubanza.– nel corso del tempo – si era poi molto avvicinata a Raffaele Renda e a Tommaso Stanzani, suscitando in Luca un sentimento di gelosia alle volte incontenibile. Se all’inizio l’eliminazione della sua compagna sembrava non ...

